KILT Protocol (KILT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KILT Protocol (KILT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KILT Protocol (KILT) Informasjon Offisiell nettside: https://kilt.io/ Teknisk dokument: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 Kjøp KILT nå!

KILT Protocol (KILT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KILT Protocol (KILT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Total forsyning: $ 290.56M $ 290.56M $ 290.56M Sirkulerende forsyning: $ 188.87M $ 188.87M $ 188.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M All-time high: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 All-Time Low: $ 0.007327165551517575 $ 0.007327165551517575 $ 0.007327165551517575 Nåværende pris: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Lær mer om KILT Protocol (KILT) pris

KILT Protocol (KILT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KILT Protocol (KILT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KILT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KILT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KILTs tokenomics, kan du utforske KILT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KILT Interessert i å legge til KILT Protocol (KILT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KILT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KILT på MEXC nå!

KILT Protocol (KILT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KILT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KILT nå!

KILT prisforutsigelse Vil du vite hvor KILT kan være på vei? Vår KILT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KILT tokenets prisforutsigelse nå!

