Exotic Markets (EXO)-prisforutsigelse (USD)

Få Exotic Markets prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye EXO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp EXO

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Exotic Markets % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.3783 $0.3783 $0.3783 -2.70% USD Faktisk Prediksjon Exotic Markets-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Exotic Markets (EXO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Exotic Markets potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.3783 i 2025. Exotic Markets (EXO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Exotic Markets potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.397215 i 2026. Exotic Markets (EXO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EXO for 2027 $ 0.417075 med en 10.25% vekstrate. Exotic Markets (EXO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EXO for 2028 $ 0.437929 med en 15.76% vekstrate. Exotic Markets (EXO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EXO for 2029 $ 0.459826 med en 21.55% vekstrate. Exotic Markets (EXO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EXO for 2030 $ 0.482817 med en 27.63% vekstrate. Exotic Markets (EXO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Exotic Markets potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.786458. Exotic Markets (EXO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Exotic Markets potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2810. År Pris Vekst 2025 $ 0.3783 0.00%

2026 $ 0.397215 5.00%

2027 $ 0.417075 10.25%

2028 $ 0.437929 15.76%

2029 $ 0.459826 21.55%

2030 $ 0.482817 27.63%

2031 $ 0.506958 34.01%

2032 $ 0.532306 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.558921 47.75%

2034 $ 0.586867 55.13%

2035 $ 0.616210 62.89%

2036 $ 0.647021 71.03%

2037 $ 0.679372 79.59%

2038 $ 0.713341 88.56%

2039 $ 0.749008 97.99%

2040 $ 0.786458 107.89% Vis mer Kortsiktig Exotic Markets-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.3783 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.378351 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.378662 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.379854 0.41% Exotic Markets (EXO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for EXO November 24, 2025(I dag) er $0.3783 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Exotic Markets (EXO) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for EXO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.378351 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Exotic Markets (EXO) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for EXO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.378662 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Exotic Markets (EXO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for EXO $0.379854 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Exotic Markets prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.3783$ 0.3783 $ 0.3783 Prisendring (24 t) -2.70% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 58.56K$ 58.56K $ 58.56K Volum (24 timer) -- Den siste EXO-prisen er $ 0.3783. Den har en 24-timers endring på -2.70%, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.56K. Videre har EXO en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se EXO livepris

Hvordan kjøpe Exotic Markets (EXO) Prøver du å kjøpe EXO? Du kan nå kjøpe EXO via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Exotic Markets og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper EXO nå

Exotic Markets Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Exotic Markets direktepris, er gjeldende pris for Exotic Markets 0.3787USD. Den sirkulerende forsyningen av Exotic Markets(EXO) er 0.00 EXO , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.07% $ -0.031399 $ 0.4318 $ 0.3758

7 dager -0.20% $ -0.096700 $ 0.5542 $ 0.3758

30 dager -0.72% $ -0.993000 $ 1.4 $ 0.3758 24-timers ytelse De siste 24 timene har Exotic Markets vist en prisbevegelse på $-0.031399 , noe som gjenspeiler en -0.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Exotic Markets handlet på en topp på $0.5542 og en bunn på $0.3758 . Det så en prisendring på -0.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til EXO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Exotic Markets opplevd en -0.72% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.993000 av dens verdi. Dette indikerer at EXO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Exotic Markets prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full EXO prishistorikk

Hvordan fungerer Exotic Markets (EXO) prisforutsigelsesmodul? Exotic Markets-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for EXO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Exotic Markets det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for EXO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Exotic Markets. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til EXO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til EXO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Exotic Markets.

Hvorfor er EXO-prisforutsigelse viktig?

EXO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i EXO nå? I følge dine forutsigelser vil EXO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for EXO neste måned? I følge Exotic Markets (EXO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte EXO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 EXO koste i 2026? Prisen på 1 Exotic Markets (EXO) i dag er $0.3783 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil EXO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på EXO i 2027? Exotic Markets (EXO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 EXO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for EXO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Exotic Markets (EXO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for EXO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Exotic Markets (EXO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 EXO koste i 2030? Prisen på 1 Exotic Markets (EXO) i dag er $0.3783 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil EXO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for EXO i 2040? Exotic Markets (EXO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 EXO innen 2040. Registrer deg nå