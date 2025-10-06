Exotic Markets pris i dag

Sanntids Exotic Markets (EXO) pris i dag er $ 0.377, med en 7.26% endring de siste 24 timene. Nåværende EXO til USD konverteringssats er $ 0.377 per EXO.

Exotic Markets rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- EXO. I løpet av de siste 24 timene EXO har den blitt handlet mellom $ 0.3758(laveste) og $ 0.4318 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har EXO beveget seg -12.53% i løpet av den siste timen og -22.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.11K.

Exotic Markets (EXO) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 57.11K$ 57.11K $ 57.11K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Exotic Markets er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.11K. Den sirkulerende forsyningen på EXO er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.