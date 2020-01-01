Galileo Protocol (LEOX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Galileo Protocol (LEOX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Galileo Protocol (LEOX) informācija

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.galileoprotocol.io
Tehniskais dokuments:
https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5

Galileo Protocol (LEOX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Galileo Protocol (LEOX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 50.67M
$ 50.67M$ 50.67M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.12M
$ 9.12M$ 9.12M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.93
$ 1.93$ 1.93
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367
Pašreizējā cena:
$ 0.0608
$ 0.0608$ 0.0608

Galileo Protocol (LEOX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Galileo Protocol (LEOX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LEOX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LEOX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LEOX tokenomiku, uzzini LEOX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties LEOX

Vēlies iekļaut Galileo Protocol (LEOX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas LEOX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Galileo Protocol (LEOX) cenas vēsture

LEOX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

LEOX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LEOX? Mūsu LEOX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

