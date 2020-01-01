ApeCoin (APE) tokenomika

ApeCoin (APE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ApeCoin (APE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ApeCoin (APE) informācija

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://apecoin.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381

ApeCoin (APE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ApeCoin (APE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 438.65M
$ 438.65M$ 438.65M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 752.65M
$ 752.65M$ 752.65M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 582.80M
$ 582.80M$ 582.80M
Visu laiku augstākā cena:
$ 50
$ 50$ 50
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.3544842084576708
$ 0.3544842084576708$ 0.3544842084576708
Pašreizējā cena:
$ 0.5828
$ 0.5828$ 0.5828

ApeCoin (APE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ApeCoin (APE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais APE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu APE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti APE tokenomiku, uzzini APE tokena reāllaika cenu!

