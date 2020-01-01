Calcify Tech (CALCIFY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Calcify Tech (CALCIFY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Calcify Tech (CALCIFY) informācija

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://calcifytech.cc/
Tehniskais dokuments:
https://calcifytech.cc/whitepaper.html
Bloku pārlūks:
http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c

Calcify Tech (CALCIFY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Calcify Tech (CALCIFY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
--
----
Kopējais apjoms:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Apjoms apgrozībā:
--
----
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 70.73M
$ 70.73M$ 70.73M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.28514
$ 1.28514$ 1.28514
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.03368
$ 0.03368$ 0.03368

Calcify Tech (CALCIFY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Calcify Tech (CALCIFY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CALCIFY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CALCIFY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CALCIFY tokenomiku, uzzini CALCIFY tokena reāllaika cenu!

Calcify Tech (CALCIFY) cenas vēsture

CALCIFY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CALCIFY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CALCIFY? Mūsu CALCIFY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

