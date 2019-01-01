Yod Agent (YOD) Tokenomika

Yod Agent (YOD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieYod Agent (YOD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Yod Agent (YOD) Informacija

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI.

Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch.

Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

Oficiali svetainė:
https://yodagent.com/
Baltoji knyga:
https://yodagent.com/docs

Yod Agent (YOD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Yod Agent (YOD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 14.03K
$ 14.03K
Bendra pasiūla:
$ 899.35M
$ 899.35M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 899.35M
$ 899.35M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 14.03K
$ 14.03K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00394946
$ 0.00394946
Visų laikų minimumas:
$ 0.000011
$ 0.000011
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

Yod Agent (YOD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Yod Agent (YOD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų YOD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek YOD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate YOD tokenomiką, galite peržiūrėti YOD tokeno kainą realiuoju laiku!

YOD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda YOD? Mūsų YOD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.