Yod Agent kaina (YOD)

1 YOD į USD – tiesioginė kaina:

Yod Agent (YOD) kainos grafikas realiu laiku
Yod Agent (YOD) kainos informacija (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00394946
$ 0.00394946$ 0.00394946

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

+0.93%

Yod Agent (YOD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas YOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YOD kaina yra $ 0.00394946, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YOD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yod Agent (YOD) rinkos informacija

$ 14.03K
$ 14.03K$ 14.03K

$ 14.03K
$ 14.03K$ 14.03K

899.35M
899.35M 899.35M

899,350,865.32061
899,350,865.32061 899,350,865.32061

Dabartinė Yod Agent rinkos kapitalizacija yra $ 14.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YOD apyvartoje yra 899.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 899350865.32061. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.03K

Yod Agent (YOD) kainos istorija USD

Šiandienos Yod Agent kainos pokytis į USD: $ 0.
Yod Agent 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yod Agent 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yod Agent 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+18.11%
60 dienų$ 0+21.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra Yod Agent (YOD)

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yod Agent (YOD) išteklius

Oficiali svetainė

Yod Agent kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yod Agent (YOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yod Agent (YOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yod Agent prognozes.

Peržiūrėkite Yod Agent kainos prognozę dabar!

Yod Agent (YOD) Tokenomika

Supratimas apie Yod Agent (YOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yod Agent (YOD)

Kiek Yod Agent(YOD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YOD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YOD į USD kaina?
Dabartinė YOD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yod Agent rinkos kapitalizacija?
YOD rinkos kapitalizacija yra $ 14.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YOD apyvartoje?
YOD apyvartoje yra 899.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YOD kaina?
YOD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00394946USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YOD kaina?
YOD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra YOD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YOD yra --USD.
Ar YOD kaina šiais metais kils?
YOD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YOD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.