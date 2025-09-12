Daugiau apie Y2K

Y2K Kainos informacija

Y2K Baltoji knyga

Y2K Oficiali svetainė

Y2K Tokenomika

Y2K Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Y2K logotipas

Y2K kaina (Y2K)

Neįtraukta į sąrašą

1 Y2K į USD – tiesioginė kaina:

$0.00274907
$0.00274907$0.00274907
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Y2K (Y2K) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:07:24(UTC+8)

Y2K (Y2K) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.8
$ 6.8$ 6.8

$ 0.00146691
$ 0.00146691$ 0.00146691

--

--

+6.95%

+6.95%

Y2K (Y2K) realiojo laiko kaina yra $0.00274907. Per pastarąsias 24 valandas Y2K svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia Y2K kaina yra $ 6.8, o žemiausia – $ 0.00146691.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, Y2K per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +6.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Y2K (Y2K) rinkos informacija

$ 21.55K
$ 21.55K$ 21.55K

--
----

$ 54.98K
$ 54.98K$ 54.98K

7.84M
7.84M 7.84M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Dabartinė Y2K rinkos kapitalizacija yra $ 21.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. Y2K apyvartoje yra 7.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.98K

Y2K (Y2K) kainos istorija USD

Šiandienos Y2K kainos pokytis į USD: $ 0.
Y2K 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008540634.
Y2K 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017131107.
Y2K 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.017709500491501616.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0008540634-31.06%
60 dienų$ -0.0017131107-62.31%
90 dienų$ -0.017709500491501616-86.56%

Kas yra Y2K (Y2K)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Y2K kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Y2K (Y2K) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Y2K (Y2K) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Y2K prognozes.

Peržiūrėkite Y2K kainos prognozę dabar!

Y2K į vietos valiutas

Y2K (Y2K) Tokenomika

Supratimas apie Y2K (Y2K) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Y2Kišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Y2K (Y2K)

Kiek Y2K(Y2K) verta (-as) šiandien?
Dabartinė Y2K kaina USD valiuta yra 0.00274907USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė Y2K į USD kaina?
Dabartinė Y2K kaina USD valiuta yra $ 0.00274907. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Y2K rinkos kapitalizacija?
Y2K rinkos kapitalizacija yra $ 21.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra Y2K apyvartoje?
Y2K apyvartoje yra 7.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) Y2K kaina?
Y2K pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.8USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) Y2K kaina?
Y2K pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00146691USD.
Kokia yra Y2K prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis Y2K yra --USD.
Ar Y2K kaina šiais metais kils?
Y2K šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite Y2K kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:07:24(UTC+8)

Y2K (Y2K) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.