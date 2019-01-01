xPACK (XPACK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiexPACK (XPACK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
xPACK (XPACK) Informacija

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

Oficiali svetainė:
https://www.hashpack.app/
Baltoji knyga:
https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1

xPACK (XPACK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius xPACK (XPACK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.40M
$ 3.40M
Bendra pasiūla:
$ 135.36M
$ 135.36M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 135.36M
$ 135.36M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.40M
$ 3.40M
Visų laikų rekordas:
$ 0.02555685
$ 0.02555685
Visų laikų minimumas:
$ 0.02251504
$ 0.02251504
Dabartinė kaina:
$ 0.02511667
$ 0.02511667

xPACK (XPACK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti xPACK (XPACK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XPACK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek XPACK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate XPACK tokenomiką, galite peržiūrėti XPACK tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.