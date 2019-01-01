Whale Intel (WINT) Tokenomika

Whale Intel (WINT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWhale Intel (WINT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Whale Intel (WINT) Informacija

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker

Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time.

🎲 Highlights & Innovations

  • Full coverage of the Virtuals Ecosystem
  • Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.
  • Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.

Oficiali svetainė:
https://whaleintel.ai/

Whale Intel (WINT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Whale Intel (WINT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 314.57M
$ 314.57M$ 314.57M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M
Visų laikų rekordas:
$ 0.019375
$ 0.019375$ 0.019375
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00322413
$ 0.00322413$ 0.00322413

Whale Intel (WINT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Whale Intel (WINT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WINT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WINT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WINT tokenomiką, galite peržiūrėti WINT tokeno kainą realiuoju laiku!

WINT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WINT? Mūsų WINT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.