WABBIT (WABBIT) Tokenomika
WABBIT (WABBIT) Informacija
Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy
WABBIT (WABBIT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius WABBIT (WABBIT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
WABBIT (WABBIT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti WABBIT (WABBIT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WABBIT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek WABBIT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate WABBIT tokenomiką, galite peržiūrėti WABBIT tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.