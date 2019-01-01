VolatilityX (VOLTX) Tokenomika
VolatilityX (VOLTX) Informacija
VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week.
The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all.
VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance
VolatilityX (VOLTX) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius VolatilityX (VOLTX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
VolatilityX (VOLTX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti VolatilityX (VOLTX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VOLTX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek VOLTX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate VOLTX tokenomiką, galite peržiūrėti VOLTX tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.