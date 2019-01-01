Vector Finance (VTX) Tokenomika

Vector Finance (VTX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVector Finance (VTX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Vector Finance (VTX) Informacija

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies.

Users can deposit on Vector and:

  • Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.
  • Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.
  • Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI.

Start boosting your DeFi yields today!

Oficiali svetainė:
https://vectorfinance.io/
Baltoji knyga:
https://docs.vectorfinance.io/

Vector Finance (VTX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Vector Finance (VTX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 985.10K
$ 985.10K
Bendra pasiūla:
$ 59.21M
$ 59.21M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 59.21M
$ 59.21M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 985.10K
$ 985.10K
Visų laikų rekordas:
$ 1.6
$ 1.6
Visų laikų minimumas:
$ 0.0060124
$ 0.0060124
Dabartinė kaina:
$ 0.01663767
$ 0.01663767

Vector Finance (VTX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Vector Finance (VTX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VTX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VTX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VTX tokenomiką, galite peržiūrėti VTX tokeno kainą realiuoju laiku!

VTX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda VTX? Mūsų VTX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

