Daugiau apie VTX

VTX Kainos informacija

VTX Baltoji knyga

VTX Oficiali svetainė

VTX Tokenomika

VTX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Vector Finance logotipas

Vector Finance kaina (VTX)

Neįtraukta į sąrašą

1 VTX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01583368
$0.01583368$0.01583368
-5.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Vector Finance (VTX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:29:41(UTC+8)

Vector Finance (VTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01573994
$ 0.01573994$ 0.01573994
24 val. žemiausia
$ 0.01674716
$ 0.01674716$ 0.01674716
24 val. aukščiausia

$ 0.01573994
$ 0.01573994$ 0.01573994

$ 0.01674716
$ 0.01674716$ 0.01674716

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 0.0060124
$ 0.0060124$ 0.0060124

+0.09%

-5.20%

+21.58%

+21.58%

Vector Finance (VTX) realiojo laiko kaina yra $0.01583368. Per pastarąsias 24 valandas VTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01573994 iki aukščiausios $ 0.01674716 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VTX kaina yra $ 1.6, o žemiausia – $ 0.0060124.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VTX per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -5.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vector Finance (VTX) rinkos informacija

$ 937.50K
$ 937.50K$ 937.50K

--
----

$ 937.50K
$ 937.50K$ 937.50K

59.21M
59.21M 59.21M

59,208,963.99063077
59,208,963.99063077 59,208,963.99063077

Dabartinė Vector Finance rinkos kapitalizacija yra $ 937.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VTX apyvartoje yra 59.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 59208963.99063077. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 937.50K

Vector Finance (VTX) kainos istorija USD

Šiandienos Vector Finance kainos pokytis į USD: $ -0.00086912574507857.
Vector Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0063404641.
Vector Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0096505155.
Vector Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.007474056147634357.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00086912574507857-5.20%
30 dienų$ +0.0063404641+40.04%
60 dienų$ +0.0096505155+60.95%
90 dienų$ +0.007474056147634357+89.41%

Kas yra Vector Finance (VTX)

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Vector Finance (VTX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Vector Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vector Finance (VTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vector Finance (VTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vector Finance prognozes.

Peržiūrėkite Vector Finance kainos prognozę dabar!

VTX į vietos valiutas

Vector Finance (VTX) Tokenomika

Supratimas apie Vector Finance (VTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vector Finance (VTX)

Kiek Vector Finance(VTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VTX kaina USD valiuta yra 0.01583368USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VTX į USD kaina?
Dabartinė VTX kaina USD valiuta yra $ 0.01583368. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vector Finance rinkos kapitalizacija?
VTX rinkos kapitalizacija yra $ 937.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VTX apyvartoje?
VTX apyvartoje yra 59.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VTX kaina?
VTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.6USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VTX kaina?
VTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0060124USD.
Kokia yra VTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VTX yra --USD.
Ar VTX kaina šiais metais kils?
VTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:29:41(UTC+8)

Vector Finance (VTX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.