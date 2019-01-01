Torus (TORUS) Tokenomika
Torus (TORUS) Informacija
Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty.
This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives.
The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake.
This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root.
Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.
Torus (TORUS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Torus (TORUS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Torus (TORUS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Torus (TORUS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TORUS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TORUS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TORUS tokenomiką, galite peržiūrėti TORUS tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.