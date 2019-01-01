SYMMIO (SYMM) Tokenomika

SYMMIO (SYMM) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSYMMIO (SYMM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
SYMMIO (SYMM) Informacija

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets."

Picked up from symmio website and symmio docs

Oficiali svetainė:
https://www.symm.io/
Baltoji knyga:
https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf

SYMMIO (SYMM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SYMMIO (SYMM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 9.42M
$ 9.42M$ 9.42M
Bendra pasiūla:
$ 763.32M
$ 763.32M$ 763.32M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 600.33M
$ 600.33M$ 600.33M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 11.97M
$ 11.97M$ 11.97M
Visų laikų rekordas:
$ 0.150809
$ 0.150809$ 0.150809
Visų laikų minimumas:
$ 0.01513752
$ 0.01513752$ 0.01513752
Dabartinė kaina:
$ 0.01568501
$ 0.01568501$ 0.01568501

SYMMIO (SYMM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SYMMIO (SYMM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SYMM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SYMM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SYMM tokenomiką, galite peržiūrėti SYMM tokeno kainą realiuoju laiku!

SYMM kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SYMM? Mūsų SYMM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.