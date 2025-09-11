Daugiau apie SYMM

SYMMIO kaina (SYMM)

1 SYMM į USD – tiesioginė kaina:

$0.01626813
$0.01626813$0.01626813
-6.50%1D
SYMMIO (SYMM) kainos grafikas realiu laiku
SYMMIO (SYMM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01606347
$ 0.01606347$ 0.01606347
24 val. žemiausia
$ 0.01747913
$ 0.01747913$ 0.01747913
24 val. aukščiausia

$ 0.01606347
$ 0.01606347$ 0.01606347

$ 0.01747913
$ 0.01747913$ 0.01747913

$ 0.150809
$ 0.150809$ 0.150809

$ 0.01591385
$ 0.01591385$ 0.01591385

+0.12%

-6.50%

-9.59%

-9.59%

SYMMIO (SYMM) realiojo laiko kaina yra $0.01626813. Per pastarąsias 24 valandas SYMM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01606347 iki aukščiausios $ 0.01747913 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYMM kaina yra $ 0.150809, o žemiausia – $ 0.01591385.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYMM per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – -6.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SYMMIO (SYMM) rinkos informacija

$ 9.56M
$ 9.56M$ 9.56M

--
----

$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M

590.30M
590.30M 590.30M

758,217,165.820017
758,217,165.820017 758,217,165.820017

Dabartinė SYMMIO rinkos kapitalizacija yra $ 9.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SYMM apyvartoje yra 590.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 758217165.820017. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.29M

SYMMIO (SYMM) kainos istorija USD

Šiandienos SYMMIO kainos pokytis į USD: $ -0.00113200394732988.
SYMMIO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0047940357.
SYMMIO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0090602080.
SYMMIO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02077141280138784.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00113200394732988-6.50%
30 dienų$ -0.0047940357-29.46%
60 dienų$ -0.0090602080-55.69%
90 dienų$ -0.02077141280138784-56.07%

Kas yra SYMMIO (SYMM)

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SYMMIO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SYMMIO (SYMM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SYMMIO (SYMM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SYMMIO prognozes.

Peržiūrėkite SYMMIO kainos prognozę dabar!

SYMM į vietos valiutas

SYMMIO (SYMM) Tokenomika

Supratimas apie SYMMIO (SYMM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYMMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SYMMIO (SYMM)

Kiek SYMMIO(SYMM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SYMM kaina USD valiuta yra 0.01626813USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SYMM į USD kaina?
Dabartinė SYMM kaina USD valiuta yra $ 0.01626813. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SYMMIO rinkos kapitalizacija?
SYMM rinkos kapitalizacija yra $ 9.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SYMM apyvartoje?
SYMM apyvartoje yra 590.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SYMM kaina?
SYMM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.150809USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SYMM kaina?
SYMM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01591385USD.
Kokia yra SYMM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SYMM yra --USD.
Ar SYMM kaina šiais metais kils?
SYMM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SYMM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
