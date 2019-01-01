SwapX (SWPX) Tokenomika

SwapX (SWPX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSwapX (SWPX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
SwapX (SWPX) Informacija

SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain.

Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions.

SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution.

Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.

Oficiali svetainė:
https://swapx.fi/

SwapX (SWPX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SwapX (SWPX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.04M
$ 1.04M
Bendra pasiūla:
$ 94.20M
$ 94.20M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 17.87M
$ 17.87M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 5.50M
$ 5.50M
Visų laikų rekordas:
$ 0.757704
$ 0.757704
Visų laikų minimumas:
$ 0.04855514
$ 0.04855514
Dabartinė kaina:
$ 0.058242
$ 0.058242

SwapX (SWPX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SwapX (SWPX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SWPX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SWPX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SWPX tokenomiką, galite peržiūrėti SWPX tokeno kainą realiuoju laiku!

SWPX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SWPX? Mūsų SWPX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.