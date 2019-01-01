Summer Point Token (SUMX) Tokenomika

Summer Point Token (SUMX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSummer Point Token (SUMX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Summer Point Token (SUMX) Informacija

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Oficiali svetainė:
https://summerpointtoken.finance

Summer Point Token (SUMX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Summer Point Token (SUMX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 10.25M
$ 10.25M$ 10.25M
Bendra pasiūla:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.25M
$ 10.25M$ 10.25M
Visų laikų rekordas:
$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242
Visų laikų minimumas:
$ 0.01101307
$ 0.01101307$ 0.01101307
Dabartinė kaina:
$ 0.01138728
$ 0.01138728$ 0.01138728

Summer Point Token (SUMX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Summer Point Token (SUMX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUMX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUMX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUMX tokenomiką, galite peržiūrėti SUMX tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.