Summer Point Token (SUMX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Summer Point Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SUMX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Summer Point Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Summer Point Token kainos prognozė
Summer Point Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Summer Point Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011448 prekybos kainą 2025 m.

Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Summer Point Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.012021 prekybos kainą 2026 m.

Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SUMX ateities kaina yra $ 0.012622 su 10.25% augimo norma.

Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SUMX ateities kaina yra $ 0.013253 su 15.76% augimo norma.

Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUMX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013916, o augimo norma – 21.55%.

Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUMX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.014611, o augimo norma – 27.63%.

Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Summer Point Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.023801 prekybos kainą.

Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Summer Point Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.038769 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.011448
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012021
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012622
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013253
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013916
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014611
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015342
    34.01%
  • 2032
    $ 0.016109
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.016915
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017760
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018648
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019581
    71.03%
  • 2037
    $ 0.020560
    79.59%
  • 2038
    $ 0.021588
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022667
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023801
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Summer Point Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.011448
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.011450
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011459
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.011495
    0.41%
Summer Point Token (SUMX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SUMX kaina yra $0.011448. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Summer Point Token (SUMX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SUMX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011450. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Summer Point Token (SUMX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SUMX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011459. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Summer Point Token (SUMX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SUMX kaina yra $0.011495. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Summer Point Token kainų statistika

--

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

900.00M
900.00M 900.00M

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%.
Be to, SUMX turi 900.00M apyvartą ir $ 10.30M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Summer Point Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Summer Point Token, dabartinė Summer Point Token kaina yra 0.011448USD. Apyvartinė Summer Point Token (SUMX) pasiūla yra 900.00M SUMX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,303,902.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.02%
    $ 0.000115
    $ 0.011497
    $ 0.011172
  • 7 dienos
    -0.88%
    $ -0.000101
    $ 0.013022
    $ 0.011014
  • 30 dienų
    -13.54%
    $ -0.001551
    $ 0.013022
    $ 0.011014
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Summer Point Token kaina pasikeitė $0.000115, atspindinti 1.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Summer Point Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.013022 ir žemiausia $0.011014. Kainos pokytis buvo -0.88%. Ši naujausia tendencija parodo SUMX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Summer Point Token įvyko -13.54%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001551 vertę. Tai rodo, kad SUMX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Summer Point Token (SUMX) kainų prognozės modulis?

Summer Point Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SUMX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Summer Point Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SUMX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Summer Point Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SUMX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SUMX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Summer Point Token potencialą.

Kodėl SUMX kainų prognozė yra svarbi?

SUMX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SUMX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SUMX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SUMX kainų prognozė?
Remiantis Summer Point Token (SUMX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SUMX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SUMX 2026 m.?
1 vieneto Summer Point Token (SUMX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUMX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SUMX kaina 2027 m.?
Summer Point Token (SUMX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SUMX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SUMX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Summer Point Token (SUMX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SUMX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Summer Point Token (SUMX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SUMX 2030 m.?
1 vieneto Summer Point Token (SUMX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUMX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SUMX kainų prognozė 2040 metams?
Summer Point Token (SUMX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SUMX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.