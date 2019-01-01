Staked LOOP (STLOOP) Tokenomika
Staked LOOP (STLOOP) Informacija
StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP.
This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into.
Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance
Staked LOOP (STLOOP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Staked LOOP (STLOOP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Staked LOOP (STLOOP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Staked LOOP (STLOOP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STLOOP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek STLOOP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate STLOOP tokenomiką, galite peržiūrėti STLOOP tokeno kainą realiuoju laiku!
