SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.
SCOOP (SCOOP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SCOOP (SCOOP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SCOOP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SCOOP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SCOOP tokenomiką, galite peržiūrėti SCOOP tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.