ROOMCON (ROOMCON) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieROOMCON (ROOMCON), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
ROOMCON (ROOMCON) Informacija

ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science

https://www.roomcontoken.xyz/
https://www.roomcontoken.xyz/

ROOMCON (ROOMCON) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ROOMCON (ROOMCON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 23.00K
Bendra pasiūla:
$ 762.50M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 762.50M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 23.00K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00533711
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
ROOMCON (ROOMCON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ROOMCON (ROOMCON) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ROOMCON tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ROOMCON tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ROOMCON tokenomiką, galite peržiūrėti ROOMCON tokeno kainą realiuoju laiku!

ROOMCON kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ROOMCON? Mūsų ROOMCON kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.