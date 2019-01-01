RFOX (RFOX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRFOX (RFOX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
RFOX (RFOX) Informacija

RFOX's vision is to be the global leader in immersive metaverse experiences focused on retail, media, gaming, & rewards.

RFOX token is the multichain digital asset that fuels the RFOX metaverse ecosystem and its immersive technology.

Oficiali svetainė:
https://www.rfox.com/

RFOX (RFOX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius RFOX (RFOX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 561.81K
Bendra pasiūla:
$ 1.99B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.93B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 579.04K
Visų laikų rekordas:
$ 0.377778
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00029119
RFOX (RFOX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti RFOX (RFOX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RFOX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RFOX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RFOX tokenomiką, galite peržiūrėti RFOX tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.