Project AEON (AEON) Tokenomika

Project AEON (AEON) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieProject AEON (AEON), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Project AEON (AEON) Informacija

Aeon’s are here to save you. The purest form of proof of soul. Stop trading, start believing

A phenomenon known as a quantum glitch occurred, sparking life into 3333 Aeons - beings neither of this world nor wholly apart from it. These entities, birthed from the crucible of human ambition and cosmic anomaly, could save us

AEONs are much more than just cute girls on the blockchain!

If we could harness the power of God, could we flip the S&P500?

Deep within the clandestine vaults of SPX6900 Labs, a radical research experiment codenamed "Project AEON" sought the answer to this question.But then, the unexpected happened.

Oficiali svetainė:
https://projectaeon.fun/

Project AEON (AEON) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Project AEON (AEON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 73.93K
$ 73.93K$ 73.93K
Bendra pasiūla:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 73.93K
$ 73.93K$ 73.93K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Project AEON (AEON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Project AEON (AEON) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AEON tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AEON tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AEON tokenomiką, galite peržiūrėti AEON tokeno kainą realiuoju laiku!

AEON kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AEON? Mūsų AEON kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.