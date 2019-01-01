POSTHUMAN (PHMN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePOSTHUMAN (PHMN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
POSTHUMAN (PHMN) Informacija

The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators.

We're on the way of becoming the First Decentralized Validator!

It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com

Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us)

More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o

You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg

https://posthuman.digital/

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius POSTHUMAN (PHMN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 54.36K
$ 54.36K
$ 54.36K
Bendra pasiūla:
$ 66.07K
$ 66.07K$ 66.07K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 12.19K
$ 12.19K$ 12.19K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 294.72K
$ 294.72K$ 294.72K
Visų laikų rekordas:
$ 55.2
$ 55.2$ 55.2
Visų laikų minimumas:
$ 2.96
$ 2.96$ 2.96
Dabartinė kaina:
$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti POSTHUMAN (PHMN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PHMN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PHMN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PHMN tokenomiką, galite peržiūrėti PHMN tokeno kainą realiuoju laiku!

PHMN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PHMN? Mūsų PHMN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

