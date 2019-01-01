POM ($POM) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePOM ($POM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
POM ($POM) Informacija

In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we’ll rise and paw-sper.

Oficiali svetainė:
https://pombsc.com/

POM ($POM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius POM ($POM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 187.25K
$ 187.25K$ 187.25K
Bendra pasiūla:
$ 788.38M
$ 788.38M$ 788.38M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 788.38M
$ 788.38M$ 788.38M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 187.25K
$ 187.25K$ 187.25K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00557341
$ 0.00557341$ 0.00557341
Visų laikų minimumas:
$ 0.00023343
$ 0.00023343$ 0.00023343
Dabartinė kaina:
$ 0.00023757
$ 0.00023757$ 0.00023757

POM ($POM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti POM ($POM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $POM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $POM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $POM tokenomiką, galite peržiūrėti $POM tokeno kainą realiuoju laiku!

$POM kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $POM? Mūsų $POM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.