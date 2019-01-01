Nabla (NABLA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNabla (NABLA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Nabla (NABLA) Informacija

Nabla Finance - The Yield protocol for the People

Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

https://www.nabla.fi
https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf

Nabla (NABLA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Nabla (NABLA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 942.96K
$ 942.96K
$ 942.96K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 287.45M
$ 287.45M$ 287.45M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00602006
$ 0.00602006$ 0.00602006
Visų laikų minimumas:
$ 0.00228045
$ 0.00228045$ 0.00228045
Dabartinė kaina:
$ 0.00328367
$ 0.00328367$ 0.00328367

Nabla (NABLA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Nabla (NABLA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NABLA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NABLA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NABLA tokenomiką, galite peržiūrėti NABLA tokeno kainą realiuoju laiku!

