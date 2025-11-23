Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomika

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBitlight Labs (LIGHT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:40:05(UTC+8)
Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Bitlight Labs (LIGHT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 42.77M
$ 42.77M
Bendra pasiūla:
$ 420.00M
$ 420.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 43.06M
$ 43.06M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 417.19M
$ 417.19M
Visų laikų rekordas:
$ 2.8579
$ 2.8579
Visų laikų minimumas:
$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418
Dabartinė kaina:
$ 0.9933
$ 0.9933

Bitlight Labs (LIGHT) Informacija

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Oficiali svetainė:
https://bitlightlabs.com/
Baltoji knyga:
https://blog.bitlightlabs.com/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bitlight Labs (LIGHT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LIGHT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LIGHT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LIGHT tokenomiką, galite peržiūrėti LIGHT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti LIGHT

Norite įtraukti Bitlight Labs (LIGHT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius LIGHT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Bitlight Labs (LIGHT) Kainų istorija

LIGHT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

LIGHT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LIGHT? Mūsų LIGHT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

