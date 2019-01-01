Moontax (CPAI) Tokenomika
Moontax (CPAI) Informacija
The first AI tax platform with expert validation
$CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra.
Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website.
By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token.
With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem.
In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
Moontax (CPAI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Moontax (CPAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Moontax (CPAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Moontax (CPAI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CPAI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CPAI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CPAI tokenomiką, galite peržiūrėti CPAI tokeno kainą realiuoju laiku!
