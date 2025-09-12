Moontax kaina (CPAI)
Moontax (CPAI) realiojo laiko kaina yra $0.0026008. Per pastarąsias 24 valandas CPAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CPAI kaina yra $ 0.234991, o žemiausia – $ 0.00229713.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CPAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Moontax rinkos kapitalizacija yra $ 260.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CPAI apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 260.08K
Šiandienos Moontax kainos pokytis į USD: $ 0.
Moontax 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007922744.
Moontax 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005288674.
Moontax 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000174769471613765.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0007922744
|-30.46%
|60 dienų
|$ -0.0005288674
|-20.33%
|90 dienų
|$ -0.000174769471613765
|-6.29%
The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
