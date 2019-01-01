Miya (MIYA) Tokenomika
Miya (MIYA) Informacija
Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age.
Miya (MIYA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Miya (MIYA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Miya (MIYA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Miya (MIYA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MIYA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MIYA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MIYA tokenomiką, galite peržiūrėti MIYA tokeno kainą realiuoju laiku!
