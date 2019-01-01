Metahero (HERO) Tokenomika
Metahero (HERO) Informacija
Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world.
Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it.
Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077.
We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future.
Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.
Metahero (HERO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Metahero (HERO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Metahero (HERO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Metahero (HERO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HERO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HERO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HERO tokenomiką, galite peržiūrėti HERO tokeno kainą realiuoju laiku!
HERO kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda HERO? Mūsų HERO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
