Metahero (HERO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HERO kaina yra $ 0.252021, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HERO per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – -0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Metahero rinkos kapitalizacija yra $ 8.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HERO apyvartoje yra 9.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 9766213274.195873. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.04M
Šiandienos Metahero kainos pokytis į USD: $ 0.
Metahero 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Metahero 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Metahero 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.07%
|30 dienų
|$ 0
|-23.94%
|60 dienų
|$ 0
|-12.99%
|90 dienų
|$ 0
|--
Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.
Supratimas apie Metahero (HERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
