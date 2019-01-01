Maxi (MAXI) Tokenomika
Maxi (MAXI) Informacija
Maxi is a fun loving purple being, having transitioned from a corporate mascot to living best life as a meme coin in the the Base ecosystem. Part a critique on the often absurd nature of incentive protocols in social media and part community driven meme coin.
By utilizing humor and meme culture, Maxi encourages community engagement and facilitates thoughtful discussions about the implications of these incentive structures. This project highlights the potential of decentralized platforms to promote innovation and foster a more inclusive dialogue within the cryptocurrency space.
Maxi (MAXI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Maxi (MAXI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Maxi (MAXI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Maxi (MAXI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MAXI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MAXI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MAXI tokenomiką, galite peržiūrėti MAXI tokeno kainą realiuoju laiku!
