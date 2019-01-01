Majo (MAJO) Tokenomika
What is the project about? BRC-20 DAO is the first DAO in the Ordinals ecosystem.
What makes your project unique? $Majo is the first token to be distributed through IDO mode and large-scale airdrops towards the BRC-20 ecosystem.
History of your project. BRC-20 DAO also has a launchpad and incubator product based on Ordinals and BRC-20, providing support for BTC ecosystem projects.
What’s next for your project? At the same time, BRC-20 DAO will bring Ethereum's DeFi model into the BTC ecosystem, providing multiple modes such as swap, staking, borrowing and lending to expand the liquidity of the ecosystem. The team currently has technology reserves for BTC L2 and will release a BRC-20 exclusive BTC expandable L2 in the future.
What can your token be used for? Majo is the main token in the BRC-20 DAO ecosystem, it can be used to participate in various NFT, launchpad, and DeFi products within the ecosystem. Majo holders will be eligible to receive airdrops from all launchpad projects in the ecosystem. In the future, Majo will play a crucial role as a bridge between ecosystems in the BTC L2.
Majo (MAJO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Majo (MAJO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Majo (MAJO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Majo (MAJO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MAJO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MAJO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MAJO tokenomiką, galite peržiūrėti MAJO tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.