LUDWIG (LUDWIG) Tokenomika
LUDWIG (LUDWIG) Informacija
Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted.
Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets.
LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.
LUDWIG (LUDWIG) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius LUDWIG (LUDWIG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
LUDWIG (LUDWIG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LUDWIG (LUDWIG) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LUDWIG tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LUDWIG tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LUDWIG tokenomiką, galite peržiūrėti LUDWIG tokeno kainą realiuoju laiku!
