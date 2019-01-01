Liquidpump (LP) Tokenomika
Liquidpump (LP) Informacija
LiquidPump represents a groundbreaking development in the DeFi space, offering a unique blend of liquidity provision and PumpSwap. By leveraging this innovative platform, users can unlock new opportunities for growth, income, and wealth creation. LiquidPump is an innovative mechanism designed to supercharge PumpSwap's ecosystem, driving growth, adoption, and value for the PumpSwap coin by offering a range of benefits that can increase demand, reduce volatility, improve community engagement, and enhance reputation. By leveraging LiquidPump, PumpSwap can supercharge its ecosystem, driving growth and adoption for the PumpSwap coin.
Liquidpump (LP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Liquidpump (LP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Liquidpump (LP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Liquidpump (LP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LP tokenomiką, galite peržiūrėti LP tokeno kainą realiuoju laiku!
LP kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda LP? Mūsų LP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.