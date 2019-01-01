Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomika
Lets Get This Bread (LGTB) Informacija
$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.
Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Lets Get This Bread (LGTB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Lets Get This Bread (LGTB) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LGTB tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LGTB tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LGTB tokenomiką, galite peržiūrėti LGTB tokeno kainą realiuoju laiku!
