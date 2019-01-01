Lemonrocks (LEMON) Tokenomika
Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing.
One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors.
Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics.
LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process.
The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem.
Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects.
Lemonrocks (LEMON) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Lemonrocks (LEMON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Lemonrocks (LEMON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Lemonrocks (LEMON) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LEMON tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LEMON tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LEMON tokenomiką, galite peržiūrėti LEMON tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.