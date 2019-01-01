KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKOMPETE (KOMPETE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
KOMPETE (KOMPETE) Informacija

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon!

Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players.

For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience.

Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market.

KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

Oficiali svetainė:
https://kompete.game/
Baltoji knyga:
https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius KOMPETE (KOMPETE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.44M
Bendra pasiūla:
$ 850.52M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 676.14M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.07M
Visų laikų rekordas:
$ 0.054923
Visų laikų minimumas:
$ 0.00090956
Dabartinė kaina:
$ 0.00361505
KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti KOMPETE (KOMPETE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KOMPETE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KOMPETE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KOMPETE tokenomiką, galite peržiūrėti KOMPETE tokeno kainą realiuoju laiku!

KOMPETE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KOMPETE? Mūsų KOMPETE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.