KOLT ($KOLT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKOLT ($KOLT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
KOLT ($KOLT) Informacija

What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler.

What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame

History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future.

What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community.

What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems

Oficiali svetainė:
https://kolt.fun
Baltoji knyga:
https://kolt.fun

KOLT ($KOLT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius KOLT ($KOLT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 43.13K
$ 43.13K
Bendra pasiūla:
$ 999.99M
$ 999.99M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 43.13K
$ 43.13K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00628205
$ 0.00628205
Visų laikų minimumas:
$ 0.00002286
$ 0.00002286
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

KOLT ($KOLT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti KOLT ($KOLT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $KOLT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $KOLT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $KOLT tokenomiką, galite peržiūrėti $KOLT tokeno kainą realiuoju laiku!

$KOLT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $KOLT? Mūsų $KOLT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

