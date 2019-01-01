Internosaur ($INTERN) Tokenomika
Internosaur ($INTERN) Informacija
The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape!
Internosaur ($INTERN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Internosaur ($INTERN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Internosaur ($INTERN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Internosaur ($INTERN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $INTERN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $INTERN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $INTERN tokenomiką, galite peržiūrėti $INTERN tokeno kainą realiuoju laiku!
$INTERN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda $INTERN? Mūsų $INTERN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
