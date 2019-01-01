Internosaur ($INTERN) Tokenomika

Internosaur ($INTERN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieInternosaur ($INTERN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Internosaur ($INTERN) Informacija

The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape!

Oficiali svetainė:
https://internosaur.com/
Baltoji knyga:
https://internosaur.com/

Internosaur ($INTERN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Internosaur ($INTERN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 72.64K
$ 72.64K$ 72.64K
Bendra pasiūla:
$ 921.76M
$ 921.76M$ 921.76M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 921.76M
$ 921.76M$ 921.76M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 72.64K
$ 72.64K$ 72.64K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0106355
$ 0.0106355$ 0.0106355
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Internosaur ($INTERN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Internosaur ($INTERN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $INTERN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $INTERN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $INTERN tokenomiką, galite peržiūrėti $INTERN tokeno kainą realiuoju laiku!

$INTERN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $INTERN? Mūsų $INTERN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.