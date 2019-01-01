International Klein Blue (IKB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieInternational Klein Blue (IKB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

International Klein Blue (IKB) Informacija

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

Oficiali svetainė:
https://ikb-token.co/

International Klein Blue (IKB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius International Klein Blue (IKB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 240.11K
$ 240.11K
Bendra pasiūla:
$ 824.63M
$ 824.63M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 824.63M
$ 824.63M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 240.11K
$ 240.11K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0003445
$ 0.0003445
Visų laikų minimumas:
$ 0.00002124
$ 0.00002124
Dabartinė kaina:
$ 0.00029118
$ 0.00029118

International Klein Blue (IKB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti International Klein Blue (IKB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IKB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek IKB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate IKB tokenomiką, galite peržiūrėti IKB tokeno kainą realiuoju laiku!

IKB kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda IKB? Mūsų IKB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

