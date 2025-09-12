Daugiau apie IKB

International Klein Blue kaina (IKB)

Neįtraukta į sąrašą

1 IKB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00027413
$0.00027413$0.00027413
+1.80%1D
International Klein Blue (IKB) kainos grafikas realiu laiku
International Klein Blue (IKB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+1.88%

+7.43%

+7.43%

International Klein Blue (IKB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas IKB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IKB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IKB per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +1.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

International Klein Blue (IKB) rinkos informacija

$ 226.06K
$ 226.06K$ 226.06K

--
----

$ 226.06K
$ 226.06K$ 226.06K

824.63M
824.63M 824.63M

824,634,100.7734673
824,634,100.7734673 824,634,100.7734673

Dabartinė International Klein Blue rinkos kapitalizacija yra $ 226.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IKB apyvartoje yra 824.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 824634100.7734673. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 226.06K

International Klein Blue (IKB) kainos istorija USD

Šiandienos International Klein Blue kainos pokytis į USD: $ 0.
International Klein Blue 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
International Klein Blue 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
International Klein Blue 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.88%
30 dienų$ 0+17.06%
60 dienų$ 0+25.12%
90 dienų$ 0--

Kas yra International Klein Blue (IKB)

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

International Klein Blue (IKB) išteklius

Oficiali svetainė

International Klein Blue kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos International Klein Blue (IKB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų International Klein Blue (IKB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes International Klein Blue prognozes.

Peržiūrėkite International Klein Blue kainos prognozę dabar!

IKB į vietos valiutas

International Klein Blue (IKB) Tokenomika

Supratimas apie International Klein Blue (IKB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IKBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie International Klein Blue (IKB)

Kiek International Klein Blue(IKB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IKB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IKB į USD kaina?
Dabartinė IKB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra International Klein Blue rinkos kapitalizacija?
IKB rinkos kapitalizacija yra $ 226.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IKB apyvartoje?
IKB apyvartoje yra 824.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IKB kaina?
IKB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IKB kaina?
IKB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IKB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IKB yra --USD.
Ar IKB kaina šiais metais kils?
IKB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IKB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
International Klein Blue (IKB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.