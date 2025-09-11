Daugiau apie HODL

HODL kaina (HODL)

Neįtraukta į sąrašą

1 HODL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00042453
-1.70%1D
USD
HODL (HODL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:19:35(UTC+8)

HODL (HODL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00041887
24 val. žemiausia
$ 0.00043688
24 val. aukščiausia

$ 0.00041887
$ 0.00043688
$ 0.00088547
$ 0.00016675
+0.99%

-1.74%

+0.56%

+0.56%

HODL (HODL) realiojo laiko kaina yra $0.00042453. Per pastarąsias 24 valandas HODL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00041887 iki aukščiausios $ 0.00043688 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HODL kaina yra $ 0.00088547, o žemiausia – $ 0.00016675.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HODL per pastarąją valandą pasikeitė +0.99%, per 24 valandas – -1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HODL (HODL) rinkos informacija

$ 3.87M
--
$ 4.21M
9.14B
9,955,862,147.162865
Dabartinė HODL rinkos kapitalizacija yra $ 3.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HODL apyvartoje yra 9.14B vienetų, o bendras kiekis siekia 9955862147.162865. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.21M

HODL (HODL) kainos istorija USD

Šiandienos HODL kainos pokytis į USD: $ 0.
HODL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000426740.
HODL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001678177.
HODL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.74%
30 dienų$ -0.0000426740-10.05%
60 dienų$ +0.0001678177+39.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra HODL (HODL)

HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system.

HODL (HODL) išteklius

HODL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HODL (HODL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HODL (HODL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HODL prognozes.

Peržiūrėkite HODL kainos prognozę dabar!

HODL į vietos valiutas

HODL (HODL) Tokenomika

Supratimas apie HODL (HODL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HODLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HODL (HODL)

Kiek HODL(HODL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HODL kaina USD valiuta yra 0.00042453USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HODL į USD kaina?
Dabartinė HODL kaina USD valiuta yra $ 0.00042453. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HODL rinkos kapitalizacija?
HODL rinkos kapitalizacija yra $ 3.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HODL apyvartoje?
HODL apyvartoje yra 9.14BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HODL kaina?
HODL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00088547USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HODL kaina?
HODL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00016675USD.
Kokia yra HODL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HODL yra --USD.
Ar HODL kaina šiais metais kils?
HODL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HODL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:19:35(UTC+8)

HODL (HODL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

