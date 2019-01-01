GPU ai Rich (RICH) Tokenomika

GPU ai Rich (RICH) Informacija

GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Oficiali svetainė:
https://pump.fun/coin/GRQfnwWyhd4qeJqUVCZo9ku61p3YN7MWCCk8vBXnpump

GPU ai Rich (RICH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GPU ai Rich (RICH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 380.21K
Bendra pasiūla:
$ 969.06M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 969.06M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 380.21K
Visų laikų rekordas:
$ 0.02628079
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00039235
GPU ai Rich (RICH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GPU ai Rich (RICH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RICH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RICH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RICH tokenomiką, galite peržiūrėti RICH tokeno kainą realiuoju laiku!

RICH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RICH? Mūsų RICH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.