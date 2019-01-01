Forj (BONDLY) Tokenomika

Forj (BONDLY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieForj (BONDLY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Forj (BONDLY) Informacija

About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector.

Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets.

For more information visit www.forj.network

Oficiali svetainė:
https://forj.network/

Forj (BONDLY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Forj (BONDLY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 929.00K
$ 929.00K$ 929.00K
Bendra pasiūla:
$ 983.62M
$ 983.62M$ 983.62M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 983.62M
$ 983.62M$ 983.62M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 929.00K
$ 929.00K$ 929.00K
Visų laikų rekordas:
$ 0.875432
$ 0.875432$ 0.875432
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00094447
$ 0.00094447$ 0.00094447

Forj (BONDLY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Forj (BONDLY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BONDLY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BONDLY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BONDLY tokenomiką, galite peržiūrėti BONDLY tokeno kainą realiuoju laiku!

BONDLY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BONDLY? Mūsų BONDLY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

