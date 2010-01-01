EvoSimGame (ESIM) Tokenomika

EvoSimGame (ESIM) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEvoSimGame (ESIM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
EvoSimGame (ESIM) Informacija

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

Oficiali svetainė:
https://evosimgame.com/
Baltoji knyga:
https://evosimgame.com/docs

EvoSimGame (ESIM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius EvoSimGame (ESIM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.77M
$ 2.77M
Bendra pasiūla:
$ 50.00M
$ 50.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 50.00M
$ 50.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.77M
$ 2.77M
Visų laikų rekordas:
$ 0.091641
$ 0.091641
Visų laikų minimumas:
$ 0.05084
$ 0.05084
Dabartinė kaina:
$ 0.055307
$ 0.055307

EvoSimGame (ESIM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti EvoSimGame (ESIM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ESIM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ESIM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ESIM tokenomiką, galite peržiūrėti ESIM tokeno kainą realiuoju laiku!

ESIM kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ESIM? Mūsų ESIM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.